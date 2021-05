Sblocco dei licenziamenti: sos da 13 sindaci del Napoletano (Di sabato 15 maggio 2021) Grido d’allarme di 13 sindaci dell’hinterland Napoletano, preoccupati per la situazione che si potrebbe venire a creare sui territori una volta sbloccati i licenziamenti nelle aziende. Si sono incontrati nel Palazzo Municipale di Pomigliano d’Arco ed hanno deciso di lanciare un appello soprattutto al Governo Draghi per mettere immediatamente in campo iniziative volte a scongiurare quelli che potrebbero essere effetti devastanti sull’occupazione in provincia di Napoli e sul futuro delle tante aziende che vi sono localizzate. “L’emergenza pandemica dell’ultimo anno – scrivono i sindaci di Acerra, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, Nola, Pomigliano d’Arco, Sant’Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana – ha segnato in maniera indelebile la vita di tutta la popolazione del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Grido d’allarme di 13dell’hinterland, preoccupati per la situazione che si potrebbe venire a creare sui territori una volta sbloccati inelle aziende. Si sono incontrati nel Palazzo Municipale di Pomigliano d’Arco ed hanno deciso di lanciare un appello soprattutto al Governo Draghi per mettere immediatamente in campo iniziative volte a scongiurare quelli che potrebbero essere effetti devastanti sull’occupazione in provincia di Napoli e sul futuro delle tante aziende che vi sono localizzate. “L’emergenza pandemica dell’ultimo anno – scrivono idi Acerra, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, Nola, Pomigliano d’Arco, Sant’Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana – ha segnato in maniera indelebile la vita di tutta la popolazione del ...

Advertising

GiuliaTor : Non io che mi faccio 30 minuti di conversazione con la tipa della TIM perché avevo combinato un casino con il blocc… - AvvenirediCal : Bimbi autistici, la Regione ha avviato l’iter per lo sblocco dei rimborsi per le terapie.?? approfondisci qui la not… - FpCgilAopd : ??????Una buona notizia! Ieri la regione ha comunicato che procederà con la delibera di sblocco dei fondi ?? - CeraunavoltaCe1 : Se mi fate una domanda sul mio telefono io lo sblocco e vi faccio vedere così senza problemi Forse dovrei avere dei segreti in più - __Outsider___ : @insopportabile Peggio ancora. Le prenotazioni 50+ slittano per cattiva gestione dei soggetti fragili. Poi le sbloc… -