Rossi | ' Il progresso c' è | ma il meteo qui può essere spaventoso e sarà dura'

Advertising

vale46f1ferrari : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #ValentinoRossi #GPFrancia: 'Il progresso c'è, ma il meteo qui può essere spaventoso' - Gazzetta_it : #MotoGP #ValentinoRossi #GPFrancia: 'Il progresso c'è, ma il meteo qui può essere spaventoso' -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi progresso

La Gazzetta dello Sport

... qui però le condizioni possono essere spaventose perché anche se la pista si asciuga presto restano delle chiazze umide difficili da gestire - dice- . Il meteo qui è pazzesco, piove, smette, ...10.14 - Nelle retrovie Fabio Quartararo (Yamaha) dodicesimo, Valentino(Yamaha Petronas) ... 10.04 - Altroper Rins (Suzuki) in 1'46.771 , un millesimo più rapido di Oliveira (KTM) e ...Valentino dopo il 9° in qualifica a Le Mans: "Confermato qui lo step dei test di Jerez: portare al limite la Yamaha non è facile, ma qui in gara il tempo può cambiare tre volte in 42 minuti e potrebbe ...Voci contraffatte, pezzi esclusi dai festival, testi cambiati per accontentare radio e discografici. Protagonisti: Battiato, Battisti, Elio, persino Capitan Harlock e i Pooh ...