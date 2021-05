Roma. Raggi: prevenzione di prossimità per vincere la battaglia contro il tumore al seno (Di sabato 15 maggio 2021) La Sindaca della Città metropolitana di Roma, Virginia Raggi ha fatto visita oggi ad una delle tappe programmate da Komen Italia nelle periferie Romane. Oggi al “Quartaccio” domani a “Corviale” per un tour della prevenzione sostenuto da Città metropolitana che ha donato una unità mobile attrezzata con le strumentazioni di ultima generazione per garantire a tutte le donne un presidio di prevenzione delle malattie tumorali. “Questa giornata aiuterà a migliorare la qualità della vita e della salute delle nostre concittadine, che spesso si trovano in difficoltà o non hanno i mezzi necessari per sottoporsi a test di prevenzione del tumore al seno. In questo momento di pandemia evitiamo il sovraffollamento negli ospedali e cerchiamo di fare ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 maggio 2021) La Sindaca della Città metropolitana di, Virginiaha fatto visita oggi ad una delle tappe programmate da Komen Italia nelle periferiene. Oggi al “Quartaccio” domani a “Corviale” per un tour dellasostenuto da Città metropolitana che ha donato una unità mobile attrezzata con le strumentazioni di ultima generazione per garantire a tutte le donne un presidio didelle malattie tumorali. “Questa giornata aiuterà a migliorare la qualità della vita e della salute delle nostre concittadine, che spesso si trovano in difficoltà o non hanno i mezzi necessari per sottoporsi a test didelal. In questo momento di pandemia evitiamo il sovraffollamento negli ospedali e cerchiamo di fare ...

