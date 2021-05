Returnal | Housemarque lavora a nuovi contenuti | DLC ed espansioni in arrivo? – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 16 maggio 2021)potrebbe espandersi presto conDLC ed, considerando che il teamstando a..è uscito ormai da qualche giorno maha intenzione di puntare ancora sul suo ottimo shooter roguelike per PS5, avendo forse in serbo DLC edvisto che il team ha riferito specificamente di essere al lavoro su. A dire il vero il discorso è un po’ vago, ma può comunque risultare molto interessante perché dimostra, se non altro, che ci sono dei programmi per il prossimo futuro diche potrebbero riguardare proprioe … Notizie giochi ...

Ultime Notizie dalla rete : Returnal Housemarque

L'update è arrivato insieme ad uno speciale di approfondimento della casa giapponese sulle funzionalità del pad in, nuova IP di Sony sviluppata daGames. Per questa occasione, ...Il team discoprì il prezzo diesattamente nello stesso momento del pubblico, ovvero verso settembre 2020. Per uno studio che, fino a quel momento, si era occupato di titoli ...Housemarque apre ai salvataggi su Returnal ma mette subito le mani avanti: sarà complicato e non sappiamo quando potremo aggiungerli.Stando a Mikael Haveri di Housemarque, il team finlandese non sta lavorando solo alle patch di Returnal ma anche a 'nuovi contenuti' per l'esclusiva PS5 ...