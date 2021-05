Rappresentante picchiato e rapinato | le immagini delle telecamere incastrano la banda | presi tutti e quattro

Advertising

Rappresentante picchiato

PORTO SANT'ELPIDIO - Blitz della polizia che sgomina del tutto la banda che aveva messo a segno un colpo ai danni di undi preziosi,e rapinato nel febbraio di due anni fa. Si tratta di un'organizzazione campana che aveva messo a segno il colpo senza lasciare tracce. Alla fine il quartetto di ...... hanno depositato in procura tutti gli atti finalizzati a provare che l'animale è stato, ... Oltre alla relazione dettagliata di Paolo Pascolo - docente universitario a Udine e...PORTO SANT’ELPIDIO - Blitz della polizia che sgomina del tutto la banda che aveva messo a segno un colpo ai danni di un rappresentante di preziosi, picchiato e rapinato nel febbraio di ...Parigi non vuole importare il conflitto, come accaduto nel 2014 e proibisce le manifestazioni di sostegno ai palestinesi, arrestato un leader musulmano. A Bonn e Münster, bandiere israeliane bruciate ...