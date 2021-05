Purple Disco Machine | il successo di “Fireworks”

(Di sabato 15 maggio 2021) Da tre settimane al numero uno #1 dell’Airplay radiofonico in Italia, il singolodiè un inarrestabile: chi è?(pseudonimo di Tino Piontek) è un disc jockey e produttoregrafico tedesco. Ha raggiunto ilnel 2020 grazie al singolo Hypnotized, prodotto in collaborazione con il gruppo Sophie and the Giants. Negli ultimi anniha consolidato il proprio status sulla scena musicale, diventando uno dei principali produttori di musica elettronica di questa generazione. Con più di 150 milioni di stream ad ...

Advertising

_AlleyAwesome : @Honey10Love @CardPurchaser Purple disco ?? - AllMusicItalia : La classifica radio @earonemusic premia la musica internazionale con poche eccezioni. Unico brano italiano sul pod… - SMSNEWSOFFICIAL : Purple Disco Machine con “Fireworks” si conferma al comando della Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di Ea… - MaxOcchiato : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay: 1- “Fireworks” Purple Disco Machine 2- “Higher Power” Coldplay 3- “La scelta” Caparezza . . #Ear… - earonemusic : ?? - Classifica #airplay: 1- “Fireworks” Purple Disco Machine 2- “Higher Power” Coldplay 3- “La scelta” Caparezza .… -

Ultime Notizie dalla rete : Purple Disco

FM-world

stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 19.2021 (dal 7 al 13 maggio 2021) che vede ancora in vettaMachine feat . Moss Kena & The Knocks con Fireworks che resiste al pressing di Higher Power dei Coldplay (new entry al secondo posto) e de La Scelta di Caparezza (stabile al ...All'Arena Joe Strummer suoneranno i Deep. Il gruppo, attivo dal 1968, porterà in scena il loro ultimo, "Whoosh!", uscito ad agosto 2020. Lucca Summer Festival A Lucca andrà in scena il ...È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 19.2021 (dal 7 al 13 maggio 2021) che vede ancora in v ...È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 18.2021 (dal 30 aprile al 6 maggio 2021) che vede anco ...