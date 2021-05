Pisa. Bando per contributi ordinari: domande entro il 14 giugno (Di sabato 15 maggio 2021) È on line sul sito del Comune di Pisa (area tematica: Sociale) il Bando 2021 per i contributi ordinari rivolto al settore sociale e sanitario. I beneficiari sono associazioni, fondazioni o altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, associazioni non riconosciute e comitati, operanti nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario con sede nel comune di Pisa o che svolgano la loro attività nel territorio comunale. «Con il Bando – spiega l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini – intendiamo valorizzare in particolare quelle attività che, alla luce di questo periodo legato alle misure di contenimento per la diffusione del Covid-19, possano aiutare i soggetti più fragili della nostra comunità, favorire la promozione di attività fisica all’aperto e ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 maggio 2021) È on line sul sito del Comune di(area tematica: Sociale) il2021 per irivolto al settore sociale e sanitario. I beneficiari sono associazioni, fondazioni o altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, associazioni non riconosciute e comitati, operanti nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario con sede nel comune dio che svolgano la loro attività nel territorio comunale. «Con il– spiega l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini – intendiamo valorizzare in particolare quelle attività che, alla luce di questo periodo legato alle misure di contenimento per la diffusione del Covid-19, possano aiutare i soggetti più fragili della nostra comunità, favorire la promozione di attività fisica all’aperto e ...

