Piemonte: 34.922 persone vaccinate ieri (Di sabato 15 maggio 2021) Proseguono le preadesioni sul portale www.ilPiemontetivaccina.it: sono in totale 223.127 nella fascia di età 50 - 59 anni. Nel dettaglio, 103.607 nella fascia 50 - 54 anni (iniziate martedì 11 maggio)... Leggi su gazzettadasti (Di sabato 15 maggio 2021) Proseguono le preadesioni sul portale www.iltivaccina.it: sono in totale 223.127 nella fascia di età 50 - 59 anni. Nel dettaglio, 103.607 nella fascia 50 - 54 anni (iniziate martedì 11 maggio)...

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte 922 Piemonte: 34.922 persone vaccinate ieri Sono 34.922 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 15.139 è stata somministrata la seconda dose. Tra i ...

