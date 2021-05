"Parlano di gender e dimenticano tutto". Letta & Co. fatti a pezzi (Di sabato 15 maggio 2021) Rizzo, segretario del Partito comunista, non si è risparmiato nei commenti: "Il Pd si fa dettare la linea da Fedez Omofobia? I problemi sono altri" Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 maggio 2021) Rizzo, segretario del Partito comunista, non si è risparmiato nei commenti: "Il Pd si fa dettare la linea da Fedez Omofobia? I problemi sono altri"

Advertising

LucianoBonazzi : UNA PSEUDOSINISTRA SERVE DEL CAPITALE! ||| 'Il Pd si fa dettare la linea da Fedez. Il segretario del Partito comuni… - GonnelliLuca : Quel poco di sinistra che rimane in Italia. Rizzo: 'Il Pd si fa dettare la linea da Fedez. Omofobia?… - cmqpiena : @_Sblendorio No vabbè ma se parlano così di cibo posso solo immaginare “utero in affitto” e “gender nelle scuole”? - DramaticRothko : @grande_flagello Mamma mia che schifo! Poi dicono che non sono strumentalizzazioni! Usano il termine gender, parlan… - SIL749 : @Pupi18054216 @MinervaMcGrani1 Piuttosto che..educazione civica dove parlano di digitalizzazione...politiche gende… -