Pagelle Spezia Torino: Saponara ancora di salvezza ligure, Bremer disastroso – VOTI (Di sabato 15 maggio 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Spezia Torino Le Pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Torino, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Saponara FLOP: Bremer VOTI Spezia – Zoet 6.5; Ferrer 5.5 Ismajli 6, Terzi 6, Marchizza 6.5; Maggiore 6.5, Ricci 6 (58? Sena 6), Pobega 6.5 (67? Estévez 6.5); Agudelo 6.5 (58? Farias 7), Nzola 7, Saponara 7.5 (77? Erlic 6). Torino – Sirigu 5.5; Izzo 5 (53? Singo 5.5), Nkoulou 5, Bremer 4.5; Vojvoda 5 (45? Verdi 5.5), Rincon 5.5 (77? Baselli ng), Mandragora 5.5, Lukic 5.5 (64? Buongiorno 5.5), Ansaldi 6; ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:– Zoet 6.5; Ferrer 5.5 Ismajli 6, Terzi 6, Marchizza 6.5; Maggiore 6.5, Ricci 6 (58? Sena 6), Pobega 6.5 (67? Estévez 6.5); Agudelo 6.5 (58? Farias 7), Nzola 7,7.5 (77? Erlic 6).– Sirigu 5.5; Izzo 5 (53? Singo 5.5), Nkoulou 5,4.5; Vojvoda 5 (45? Verdi 5.5), Rincon 5.5 (77? Baselli ng), Mandragora 5.5, Lukic 5.5 (64? Buongiorno 5.5), Ansaldi 6; ...

