Napoli | i convocati di Gattuso per la Fiorentina

(Di sabato 15 maggio 2021) L’allenatore del, Gennaro, ha diramato la lista deialla viglia della sfida contro la. Assenti Koulibaly e Lobotka per infortunio. Ecco l’elenco completo: Portieri: Meret, Ospina, Contini. Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Costanzo, Zedadka. Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Labriola. Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, D’Agostino. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliUdinese ?? - NCN_it : #UFFICIALE – I #CONVOCATI DI #GATTUSO PER FIRENZE: OUT #KOULIBALY E #LOBOTKA. CI SONO 4 PRIMAVERA… - napolimagazine : LA LISTA - Napoli, i 23 convocati di Gattuso - apetrazzuolo : LA LISTA - Napoli, i 23 convocati di Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convocati

Il Napoli Online

La Fiorentina ha comunicato la lista dei calciatorida mister Iachini per la sfida di campionato contro il. PORTIERI : Dragowski, Terracciano; DIFENSORI : Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Olivera, Pezzella, ...Difensori : Angileri, Aquino, Ercolano, Giordano, Migliardi. Centrocampisti : Brentan, Canovi, Francofonte, Malagrida, Paoletti, Pedicillo, Siatounis, Somma, Trimboli, Yepes Laut. Attaccanti : ...La SSC Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani con la Fiorentina, programmata alle ore 12.30 allo Stadio Franchi.I convocati di Fiorentina - Napoli, 37esima giornata di Serie A. Napoli impegnato al Franchi per la corsa Champions League.