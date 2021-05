Napoli, due nomi in cima alla lista di De Laurentiis per la panchina: le ultime (Di sabato 15 maggio 2021) In cima alla lista dei desideri per la panchina del Napoli nella prossima stagione, De Laurentiis ha due nomi illustri Il piano A di Aurelio De Laurentiis è Massimiliano Allegri, scrive il Corriere dello Sport, sottolineando che è l’allenatore che maggiormente ha sedotto De Laurentiis negli anni, l’avrebbe voluto nel 2012, quando si incontrarono su una nave, poi l’avrebbe voluto anche nel 2014 e tra loro è rimasto un rapporto d’amicizia. Allegri ha scelto di aspettare l’evoluzione delle varie panchine ed esistono spifferi arrivano da Madrid. Un altro piano A – si legge – è pure Luciano Spalletti. L’ex Inter ha avuto modo di chiacchierare ripetutamente con De Laurentiis e le visioni del calcio sono convergenti. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Indei desideri per ladelnella prossima stagione, Deha dueillustri Il piano A di Aurelio Deè Massimiliano Allegri, scrive il Corriere dello Sport, sottolineando che è l’allenatore che maggiormente ha sedotto Denegli anni, l’avrebbe voluto nel 2012, quando si incontrarono su una nave, poi l’avrebbe voluto anche nel 2014 e tra loro è rimasto un rapporto d’amicizia. Allegri ha scelto di aspettare l’evoluzione delle varie panchine ed esistono spifferi arrivano da Madrid. Un altro piano A – si legge – è pure Luciano Spalletti. L’ex Inter ha avuto modo di chiacchierare ripetutamente con Dee le visioni del calcio sono convergenti. ...

