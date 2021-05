(Di sabato 15 maggio 2021) Pioggia a Le Mans per la terza sessione didelladel GP di Francia einsidie per i piloti. I tempi non si abbassano rispetto alle FP2, laè molto piùe i piloti devono ...

Advertising

Gazzetta_it : Le mans Moto3, terze libere bagnate: pista lenta e tante cadute. Fernandez in testa #GPFrancia -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 terze

La Gazzetta dello Sport

Pioggia a Le Mans per la terza sessione di Libere delladel GP di Francia e tante insidie per i piloti. I tempi non si abbassano rispetto alle FP2, la pista è molto più lenta e i piloti devono fare attenzione a un asfalto che tradisce. Ne sanno ...9.50 - Si sono appena concluse leprove libere della classe, con Andrea Migno in testa con 1'44.988, davanti a Deniz Oncu (+0.578) e John McPhee (+0.610). 9.40 Rossi ieri è stato in ...Grande attesa per il quinto appuntamento della stagione 2021 di MotoGP a Le Mans. Ecco tutte le info per il Gran Premio di Francia ...Jerez (Spagna) – Il ritorno di Marquez sul 'luogo del delitto' un anno dopo. Il ricordo dell'ultimo podio di Valentino. L'occasione di confermarsi leader per Quartararo. La "fame" di vittoria di Bagna ...