Milano: riapre biblioteca rionale di Baggio con nuova sala per adolescenti (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Riqualificata e ampliata, riapre al pubblico la biblioteca rionale di Baggio, a Milano. Oggi, alla presenza del sindaco Giuseppe sala, è stata inaugurata la nuova sala polifunzionale dedicata agli adolescenti, frutto di un processo di progettazione partecipata che ha coinvolto cittadini, associazioni, municipio e settori diversi dell'amministrazione comunale. Si tratta di circa 120 metri quadrati con arredi e attrezzature di ultima generazione pensati per loro e uno spazio lettura all'aperto, dove sono state posate fioriere acquistate tramite crowdfunding. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

