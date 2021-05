Milan Femminile, uno 0-0 per la storia: rossonere in Champions League (Di sabato 15 maggio 2021) Le ragazze di Ganz pareggiano a Sassuolo, blindando il secondo posto. Il Milan Femminile raggiunge matematicamente la Champions League. Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 maggio 2021) Le ragazze di Ganz pareggiano a Sassuolo, blindando il secondo posto. Ilraggiunge matematicamente la

Advertising

AntoVitiello : #Milan e #Puma hanno ufficialmente presentato l'home Kit 2021-2022 per la prima squadra maschile e femminile. La nu… - AMinghetti : RT @OptaPaolo: 1 - Per la prima volta nella sua storia il Milan femminile si qualifica alla Champions League. Europee. #SassuoloMilan #Ser… - toninocolasante : Obiettivo ?? Champions League Femminile centrato! Domani tocca alla 1 squadra, Forza Milan Sempre ?????????? - PianetaMilan : .@acmilan Femminile, uno 0-0 per la storia: rossonere in #ChampionsLeague - #ACMilan #Milan - Yason_heho : RT @OptaPaolo: 1 - Per la prima volta nella sua storia il Milan femminile si qualifica alla Champions League. Europee. #SassuoloMilan #Ser… -