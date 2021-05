Meghan Markle, perché questa volta non organizzerà un baby shower (Di sabato 15 maggio 2021) Meghan Markle questa volta ci va piano e, a differenza di quanto fatto per la nascita del piccolo Archie, non organizzerà il tradizionale baby shower. Del resto era una decisione facilmente intuibile, dal momento che questa festa serve proprio per svelare il sesso del nascituro e i Duchi di Sussex hanno già annunciato che si tratta di una femminuccia (da Oprah). Il baby shower è una moda tutta americana che già nel 2019 era apparsa come una delle tante novità (o meglio, stranezze) che Meghan stava in qualche modo “imponendo” alla Royal Family, abituata a ben altri protocolli. Senza contare, poi, che aveva fatto molto scalpore la sua “fuga” dal Regno Unito a New York, quasi in gran segreto, oltre al ... Leggi su dilei (Di sabato 15 maggio 2021)ci va piano e, a differenza di quanto fatto per la nascita del piccolo Archie, nonil tradizionale. Del resto era una decisione facilmente intuibile, dal momento chefesta serve proprio per svelare il sesso del nascituro e i Duchi di Sussex hanno già annunciato che si tratta di una femminuccia (da Oprah). Ilè una moda tutta americana che già nel 2019 era apparsa come una delle tante novità (o meglio, stranezze) chestava in qualche modo “imponendo” alla Royal Family, abituata a ben altri protocolli. Senza contare, poi, che aveva fatto molto scalpore la sua “fuga” dal Regno Unito a New York, quasi in gran segreto, oltre al ...

