Marotta | “C’è ancora un gap forte con le squadre inglesi”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG3 della Rai. Il grande artefice di questo successo è Conte, insieme ai giocatori che l'hanno seguito e la società che gli ha sempre dato sostegno. Siamo orgogliosi. Vittoria della Champions? C'è ancora gap con le inglesi, non a caso tre di loro giocano le finali europee. Siamo ancora lontani dai primi anni Duemila quando eravamo in vetta, c'è un modello da rivedere. Il Covid ha tracciato un solco notevole, difficile da sostenere. Ora bisogna ridurre i costi, il costo del lavoro incide in modo forte. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per l'Inter ogni giorno, garantiremo il massimo impegno per i nuovi obiettivi.

