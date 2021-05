Lombardia zona gialla sabato 15 e domenica 16 maggio: spostamenti fuori comune, centri commerciali chiusi (Di sabato 15 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella giornata di ieri, venerdì 14 maggio, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che conferma per la Lombardia la permanenza in zona gialla. Da lunedì 17 invece la cabina di regia si riunirà per valutare alcuni temi molto caldi in ambito riaperture: ristoranti al chiuso, coprifuoco, centri commerciali nel weekend e settore tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 15 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella giornata di ieri, venerdì 14, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che conferma per lala permanenza in. Da lunedì 17 invece la cabina di regia si riunirà per valutare alcuni temi molto caldi in ambito riaperture: ristoranti al chiuso, coprifuoco,nel weekend e settore tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Giorgiolaporta : Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso… - MediasetTgcom24 : Milano, tensione in zona movida per il coprifuoco: bottigliate contro la polizia #milano - TonusAldo : RT @LegaNordChiari: ?? Da lunedì 12 aprile la Lombardia tornerà in “ZONA ARANCIONE”. #Lombardia #ZonaArancione #Covid - mrcrto : RT @Giorgiolaporta: Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso #PiazzaD… - banahnnah : RT @repubblica: Terza ondata finita. La Lombardia vede la zona bianca -