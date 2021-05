LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | velocità altissime | nessun fuggitivo

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADIA-GUARDIA SANFRAMONDI: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA LADI DOMANI CON ARRIVO IN SALITA A CAMPO FELICE ORARI E TVDI(SABATO 15 MAGGIO) I PAESI ATTRAVERSATI NELLADIA-GUARDIASANFRAMONDI IL BORSINO DEI FAVORITI DELLADI13.43 L’ultimo tentativo aveva visto coinvolto anche Gianluca Brambilla (Trek Segafredo), ma al solito il plotone fa ottima guardia. 13.41 Momenti di vera e propria anarchia in corsa. La fuga non riesce proprio a nascere, il gruppo è davvero ...