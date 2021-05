L’Italia non ha mai fatto veramente i conti con il G8 di Genova (Di sabato 15 maggio 2021) Carica al G8 di Genova (foto: Ares Ferrara via Wikimedia Commons)Gli anniversari non sono graditi a tutti, figuriamoci quelli che celebrano lutti e fallimenti. Eppure, vent’anni dopo, la domanda è inevitabile: cosa è rimasto del G8 di Genova? Quello che è successo nel luglio del 2001 – la morte di un ragazzo durante gli scontri di piazza, i pestaggi della polizia su giovani inermi nelle strade e dentro la scuola Diaz, le torture subite dai manifestanti nella caserma di Bolzaneto – è una vicenda consegnata alla storia. Al governo c’è Silvio Berlusconi. Arrivato da pochi mesi, dai precedenti governi di centrosinistra ha ereditato la scelta di tenere a Genova la riunione dei capi di governo degli otto Paesi più industrializzati della Terra. Per la sinistra di movimento italiana e internazionale il G8 di Genova è ... Leggi su wired (Di sabato 15 maggio 2021) Carica al G8 di(foto: Ares Ferrara via Wikimedia Commons)Gli anniversari non sono graditi a tutti, figuriamoci quelli che celebrano lutti e fallimenti. Eppure, vent’anni dopo, la domanda è inevitabile: cosa è rimasto del G8 di? Quello che è successo nel luglio del 2001 – la morte di un ragazzo durante gli scontri di piazza, i pestaggi della polizia su giovani inermi nelle strade e dentro la scuola Diaz, le torture subite dai manifestanti nella caserma di Bolzaneto – è una vicenda consegnata alla storia. Al governo c’è Silvio Berlusconi. Arrivato da pochi mesi, dai precedenti governi di centrosinistra ha ereditato la scelta di tenere ala riunione dei capi di governo degli otto Paesi più industrializzati della Terra. Per la sinistra di movimento italiana e internazionale il G8 diè ...

Advertising

stanzaselvaggia : Sulla questione Meloni e castronerie sull’aborto nel suo libro, Fratelli d’Italia ha affidato la sua difesa a un’av… - marcodimaio : L’ideatore di Navigator e Reddito di Cittadinanza Mimmo Parisi sarà rimosso, a tre anni dalla nomina dell’ex premie… - CarloCalenda : La ripartenza dell’inflazione e la FED che tira su i tassi vuol dire che il piano di acquisti straordinario della B… - AnnaliFerr : RT @beabri: Fonte, Financial Times. Durante la #pandemia i miliardari hanno aumentato le proprie ricchezze in rapporto al PIL in tutti gli… - DonzellaGiusy : RT @LArchetipo: @pdnetwork @EnricoLetta Nostre censure in RAI non erano per l'interesse dell'Italia, ma perché ritenevamo fossero nell'inte… -