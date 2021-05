L’influenza è sparita, ma perché il Coronavirus no? (Di sabato 15 maggio 2021) Quest’anno non abbiamo affrontato una vera e propria stagione influenzale, ma se L’influenza è sparita qual è la ragione? I casi di influenza sono ai minimi storici a livello globale e in Italia. Potremmo dire che L’influenza è sparita come dimostrano i dati raccolti dall’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità. Il merito va sicuramente alle misure disposte per contenere il Covid, ma resta un interrogativo. perché le norme funzionano con L’influenza stagionale e non con il Covid-19? Sistema di monitoraggio delL’influenza Di anno in anno l’Istituto Superiore di Sanità raccoglie i dati in un’analisi periodica, FluNews-Italia, in cui viene esaminata la diffusione delle sindromi influenzali. Analogamente un rapporto settimanale viene stilato anche sui dati ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 15 maggio 2021) Quest’anno non abbiamo affrontato una vera e propria stagione influenzale, ma sequal è la ragione? I casi di influenza sono ai minimi storici a livello globale e in Italia. Potremmo dire checome dimostrano i dati raccolti dall’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità. Il merito va sicuramente alle misure disposte per contenere il Covid, ma resta un interrogativo.le norme funzionano constagionale e non con il Covid-19? Sistema di monitoraggio delDi anno in anno l’Istituto Superiore di Sanità raccoglie i dati in un’analisi periodica, FluNews-Italia, in cui viene esaminata la diffusione delle sindromi influenzali. Analogamente un rapporto settimanale viene stilato anche sui dati ...

