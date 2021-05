Le critiche di Carmelo Abbate sul caso Denise Pipitone scatenano le polemiche. La risposta di Piera Maggio e di Giacomo Frazzitta (Di sabato 15 maggio 2021) Su Denise Pipitone non sembra si spegneranno le luci tanto da arrivare persino a situazioni di forte polemica. Recentemente il giornalista Carmelo Abbate si è espresso criticamente nei confronti di tutta questa attenzione costante sul caso di Denise, al punto da esprimersi a favore di Anna Corona e Jessica Pulizzi, ex moglie e figlia di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise. Le due donne, come è ormai più che noto, nonostante una sentenza di assoluzione in cassazione, sono tutt’ora spesso additate come principali sospettate. Questo, secondo Carmelo Abbate, ha creato più di una situazione spiacevole nei confronti delle due donne. Al commento del giornalista hanno risposto sia Piera Maggio sia il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 maggio 2021) Sunon sembra si spegneranno le luci tanto da arrivare persino a situazioni di forte polemica. Recentemente il giornalistasi è espresso criticamente nei confronti di tutta questa attenzione costante suldi, al punto da esprimersi a favore di Anna Corona e Jessica Pulizzi, ex moglie e figlia di Piero Pulizzi, padre naturale di. Le due donne, come è ormai più che noto, nonostante una sentenza di assoluzione in cassazione, sono tutt’ora spesso additate come principali sospettate. Questo, secondo, ha creato più di una situazione spiacevole nei confronti delle due donne. Al commento del giornalista hanno risposto siasia il ...

Ultime Notizie dalla rete : critiche Carmelo Gregoretti, no giudizio per Salvini a Catania: resta processo Open Arms Sul caso Gregoretti la Procura etnea, guidata da Carmelo Zuccaro, si era già pronunciata per il non ... "costretti a rimanere in condizioni psicofisiche critiche" a bordo. I tre giudici per i reati ...

Gregoretti: no giudizio per Salvini a Catania, resta processo Palermo Open Arms/Adnkronos (3) Sul caso Gregoretti la Procura etnea, guidata da Carmelo Zuccaro, si era già pronunciata per il non ... 'costretti a rimanere in condizioni psicofisiche critiche' a bordo. I tre giudici per i reati ...

MotoGP, boss Dorna frena Marc Marquez: “Non vieteremo l’holeshot” Corse di Moto MotoGP, boss Dorna frena Marc Marquez: “Non vieteremo l’holeshot” L'holeshot non verrà vietato dalla classe MotoGP. Carmelo Ezpeleta lo ribadisce a chiare lettere, nonostante il parere contrario di Marc Marquez.

Il nuovo scacchiere musicale dei direttori Parecchie pedine musicali stanno avanzando, occupando caselle strategiche sulla scacchiera direttoriale internazionale: dopo le recenti nomine riguardanti – tra gli altri – Gustavo Dudamel e Simon Rat ...

