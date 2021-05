Lavoro | perché il governo è sulla buona strada Scrive Becchetti

Leggi su formiche

(Di sabato 15 maggio 2021) Il graduale ritorno alla normalità del paziente Italia dopo la pandemia e i sostegni straordinari (antidolorifici, anestetici) somministrati rappresentano un passaggio particolarmente delicato. Per questo motivo il ministro delpensa di estendere alle aziende sotto i 250 addetti (fino ai 100 addetti) i contratti di espansione che favoriscono il ricambio del personale in azienda (attraverso una combinazione di scivoli, prepensionamenti formazione di nuovi assunti), di favorire l’applicazione estensiva del contratto di solidarietà (retribuzione al 70% in cambio di mantenimento dei livelli occupazionali) e di avviare i contratti di rioccupazione che prevedono sei mesi di prova e formazione con sgravi contributivi al 100% che però l’azienda deve poi restituire in caso di mancata assunzione. Le logiche di questi provvedimenti sono molteplici. La prima è utilizzare ...