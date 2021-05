Juventus, Paratici: «Il futuro non dipende da una sola partita» (Di sabato 15 maggio 2021) Fabio Paratici ha parlato prima del derby d’Italia tra Juventus e Inter rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro dei bianconeri Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Juve-Inter. JUVE INTER – «E’ sempre sentita, al di là che loro arrivino con lo Scudetto». partita CHE PUO’ CAMBIARE IL futuro – «Non dipende da una sola partita. I programmi si fanno, non aspettando il risultato di una gara ma guardando una stagione e più dinamiche che si sono succedute. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Lo chiediamo ai giocatori e lo pretendiamo da noi stessi». COPPA ITALIA O CHAMPIONS – «Nessuno gioca per perdere nessuna partita. Sarebbe stupido da parte nostra scegliere. Siamo concentrati a dare il meglio di noi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Fabioha parlato prima del derby d’Italia trae Inter rilasciando alcune dichiarazioni suldei bianconeri Fabioha parlato a Sky Sport prima di Juve-Inter. JUVE INTER – «E’ sempre sentita, al di là che loro arrivino con lo Scudetto».CHE PUO’ CAMBIARE IL– «Nonda una. I programmi si fanno, non aspettando il risultato di una gara ma guardando una stagione e più dinamiche che si sono succedute. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Lo chiediamo ai giocatori e lo pretendiamo da noi stessi». COPPA ITALIA O CHAMPIONS – «Nessuno gioca per perdere nessuna. Sarebbe stupido da parte nostra scegliere. Siamo concentrati a dare il meglio di noi ...

