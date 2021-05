Juventus-Inter, le formazioni ufficiali (Di sabato 15 maggio 2021) Alle 18:00 è in programma il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Ecco le scelte ufficiali di Pirlo e Conte. LE formazioni ufficiali: Juventus (4-4-2) – Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Kulusevski. Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Alle 18:00 è in programma il derby d’Italia tra. Ecco le sceltedi Pirlo e Conte. LE(4-4-2) – Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Kulusevski.(3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - FBiasin : Opinione (come sempre non richiesta) sulla questione 'passerella per i giocatori dell'#Inter, prima di #JuveInter'.… - LocoxelFutbol_ : Serie A || XI Juventus - Inter - tuttoatalanta : Juventus-Inter, le formazioni: con CR7 c'è Kulusevski! Conte con la formazione tipo -