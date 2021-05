Infortunio Ramirez | le condizioni del trequartista della Sampdoria

(Di sabato 15 maggio 2021)Gaston: ledel, escluso dai convocati per la trasferta contro l’Udinese Laaffronterà domani l’Udinese nella gara valida per la 37a giornata di Serie A. Gastonè stato escluso dall’elenco dei convocati di Claudio Ranieri per un problema fisico. Ilblucerchiato è stato, infatti, sottoposto a terapie in seguito alla contusione alla caviglia sinistra rimedita durante l’allenamento di giovedì. Per questonon è partito con la squadra in vista dell’ultima trasferta di campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

