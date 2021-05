In attesa di ritornare in sala, l'appuntamento con gli artisti del corpo di ballo del teatro scaligero è alle ore 20 in streaming (Di sabato 15 maggio 2021) Virna Toppi in “L’histoire de Manon” (foto di Brescia e Amisano teatro alla Scala). In attesa di ritornare in sala, l’appuntamento con gli artisti del corpo di ballo del teatro scaligero è in streaming per la Serata grandi coreografi. Un omaggio che spazia da momenti di Don Chisciotte, con la coreografia dell’indimenticabile Rudolf Nureyev, al passo a due del primo atto di L’historie de Manon (con Virna Toppi, sopra) con quella di Kenneth MacMillan a estratti da Le combat des anges di Roland Petit su musiche di Gabriel Fauré. INFO: Milano, 15 maggio ore 20 streaming sul sito, pagine Facebook e Youtube del teatro alla ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 maggio 2021) Virna Toppi in “L’histoire de Manon” (foto di Brescia e Amisanoalla Scala). Indiin, l’con glideldidelè inper la Serata grandi coreografi. Un omaggio che spazia da momenti di Don Chisciotte, con la coreografia dell’indimenticabile Rudolf Nureyev, al passo a due del primo atto di L’historie de Manon (con Virna Toppi, sopra) con quella di Kenneth MacMillan a estratti da Le combat des anges di Roland Petit su musiche di Gabriel Fauré. INFO: Milano, 15 maggio ore 20sul sito, pagine Facebook e Youtube delalla ...

