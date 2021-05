Diritti Tv | Sky acquista il pacchetto 2 per le gare di Serie A | l’accordo

(Di sabato 15 maggio 2021) Novità per itv del prossimo triennio, con Sky cheil2 dellediA: offerta votata da 16 dei 20 club del campionato. Novità suitv dellaA, con Sky cheil2 per il prossimo triennio. Infatti la pay-tv ha proposto un’offerta che ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CorSport : Diritti tv, #Sky si aggiudica il pacchetto 2 con il voto di 16 club ?? - Agenzia_Ansa : La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a D… - capuanogio : Assegnato a #Sky l’ultimo pacchetto dei diritti tv della #SerieA nel triennio 2021-2024. Astenute #Lazio e #Napoli,… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Diritti tv, il pacchetto 2 della serie A va a Sky (che rinuncia in parte al ricorso con... - ILOVEPACALCIO : Diritti tv, c'è la svolta ?? C'è il voto di 16 club ? -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Sky

... COME SEGUIRE L'INCONTRO AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA 2021 Per seguire la diretta Sonego Rublev , che avrà inizio alle ore 11 di oggi , il riferimento sarà, che ha acquisito iper il ...La prima è l'assegnazione del pacchetto 2 deitv a. L'altra è la decisione di proporre alla Figc di dilazionare quattro mensilità di stipendi o tagliarne due. Lo scrive la Gazzetta dello ...Alla tv di Santa Giulia è stata posta la condizione di rinunciare al ricorso contro Dazn. Sky si lascia margine per contestazioni ...La Lega assegna il pacchetto 2 dei diritti televisivi per il triennio 2021-24 (quello relativo alle tre gare in co-esclusiva con Dazn) a Sky Sky ottiene pacchetto2 ...