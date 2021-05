DIRETTA Giro d’Italia, ottava tappa LIVE: ritmo altissimo, ancora niente fuga (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021 I paesi attraversati dalla tappa odierna – Il percorso della Foggia – Guardia Sanframondi – Dove vedere in TV l’ottava tappa del Giro d’Italia 2021 – La Fagianata di Riccardo Magrini 13.20 Prova ora a forzare un uomo della AG2R-Citroen, ma la velocità del gruppo è troppo elevata. 13.18 Caduto Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Il siciliano sta bene e sta tentando di rientrare in gruppo. 13.16 Ora passa avanti la Ineos-Grenadiers. Percorsi i primi 18 chilometri e la fuga non si è ancora creata. 13.14 Continua a fare l’andatura la Bahrain-Victorious, Jan Tratnik sta spingendo al massimo. 13.12 Tra gli uomini più ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL2021 I paesi attraversati dallaodierna – Il percorso della Foggia – Guardia Sanframondi – Dove vedere in TV l’del2021 – La Fagianata di Riccardo Magrini 13.20 Prova ora a forzare un uomo della AG2R-Citroen, ma la velocità del gruppo è troppo elevata. 13.18 Caduto Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Il siciliano sta bene e sta tentando di rientrare in gruppo. 13.16 Ora passa avanti la Ineos-Grenadiers. Percorsi i primi 18 chilometri e lanon si ècreata. 13.14 Continua a fare l’andatura la Bahrain-Victorious, Jan Tratnik sta spingendo al massimo. 13.12 Tra gli uomini più ...

