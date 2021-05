Di cosa parliamo quando parliamo di medicina di genere-specifica

Leggi su cityroma

(Di sabato 15 maggio 2021) Uomini e donne non sono uguali: solo considerando le differenze fisiologiche, biochimiche e socioculturali potremo curarci al meglio. E c’è una buona notizia: l’Italia è l’unico paese al mondo ad avere una legge per ladi(foto: Adobe Stock)Lo sapevamo da tempo, ma Covid 19 e i vari vaccini realizzati per arginare la pandemia ce lo hanno ricordato in modo lampante: i corpi di uomini e donne sono diversi e diversi sono i modi in cui si presentano le patologie e le risposte ai farmaci. È questo che studia ladi, un termine che ultimamente stiamo sentendo sempre più spesso. Ma disi tratta veramente? E a che punto siamo in Italia? Iniziamo col dire che in questo articolo parleremo diperché, ...