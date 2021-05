Covid: Lombardia a quota 4,58 mln dosi vaccino somministrate (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Ieri la Lombardia ha raggiunto quota 4,587 milioni di dose di vaccino anti-Covid somministrate dall’inizio della campagna. L’incremento giornaliero di vaccinazioni è stato di 83.442 e la percentuale di iniezioni in rapporto alle dosi consegnate è pari al 92%, sopra la media nazionale (89,5%). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Ieri laha raggiunto4,587 milioni di dose dianti-dall’inizio della campagna. L’incremento giornaliero di vaccinazioni è stato di 83.442 e la percentuale di iniezioni in rapporto alleconsegnate è pari al 92%, sopra la media nazionale (89,5%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

