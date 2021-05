Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, vaccini: 6mila prenotati in 15 minuti per l'Astra Day a Caserta - VincenzoDeLuca : Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva… - Lucavad72 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (15 maggio 2021) Ecco l’aggiornamento??… - ildenaro_it : #Covid, in #Campania 946 #nuovi #casi: #incidenza in netto #calo (5,14%) - napolista : Oltre 18 mila tamponi processati, le persone guarite sono 1.431 mentre i nuovi decessi sono 8. Migliora la pression… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Agenzia ANSA

Diminuiscono i nuovi positivi e cala sensibilmente la curva dei contagi da in: oggi il virus fa registrare 946 positivi su 18.390 tamponi molecolari esaminati , 172 in meno di ieri con 703 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 5,14% dei ......'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da- 19 comunica come di consueto i dati sulle vaccinazioni in...Oltre 18 mila tamponi processati in Campania, le persone guarite sono 1.431 mentre i nuovi decessi sono 8. Migliora la pressione ospedaliera ...Dati in miglioramento, in Campania, sul fronte del Covid. I nuovi positivi rilevati ieri sono stati 946, di cui 292 sintomatici, su 18.390 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato q ...