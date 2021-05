Coronavirus | oggi nel Lazio 621 casi positivi D’Amato “OpenDay AstraZeneca formula vincente”

(Di sabato 15 maggio 2021): “su oltre 14.000 tamponi nel(-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi(-85), crollo del numero di decessi 5 (-5), 1.490 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.591 (-8). Le terapie intensive sono 233 (+2). Diminuiscono, decessi, e ricoveri. Aumentno le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è al 4,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9%. Ia Roma Città sono a quota 268, tra i dati più bassi dell’ultimo semestre.il totale dei vaccini somministrati raggiungerà la somma di quasi 2,6 milioni con una percentuale di prime dosi pari al 36% dell’intera ...

'Confermiamo che- conclude Rossi - non abbiamo ricevuto nessuna indicazione che ci dica cosa fare, è tutto molto confuso, ma rassicuriamo i cittadini: le ricevute di vaccini e tamponi sono ...Italia, il bollettino di15 maggio 2021. Ecco i primi dati trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 7.567 nuovi contagi e 182 vittime. TOSCANA - Conta ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 946 positivi su 18.390 tamponi molecolari esaminati, ...Secondo il primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione nel nostro Paese, realizzato dall’Istituto superiore di Sanità, i vaccini ...