Coronavirus, dal 16 maggio via l’obbligo di quarantena per arrivi da paesi Ue. Possibile lo slittamento del coprifuoco a mezzanotte – LIVE (Di sabato 15 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 16.06 – slittamento del coprifuoco a mezzanotte: la nuova ipotesi al vaglio del governo 13.20 – Colori regioni, Speranza ha firmato la nuova ordinanza Roberto Speranza11.30 – Coronavirus, via libera ai tamponi salivari Coronavirus09.00 – Vaccini ai turisti, scontro tra le Regioni. Fedriga e Moratti frenano, Toti rilancia: “In Liguria siamo pronti” Giovanni Toti17.49 – Il bollettino delle ultime 24 ore 13.20 – L’Italia riapre al turismo: dal 16 maggio via l’obbligo di quarantena per ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 16.06 –del: la nuova ipotesi al vaglio del governo 13.20 – Colori regioni, Speranza ha firmato la nuova ordinanza Roberto Speranza11.30 –, via libera ai tamponi salivari09.00 – Vaccini ai turisti, scontro tra le Regioni. Fedriga e Moratti frenano, Toti rilancia: “In Liguria siamo pronti” Giovanni Toti17.49 – Il bollettino delle ultime 24 ore 13.20 – L’Italia riapre al turismo: dal 16viadiper ...

