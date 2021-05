C'è una parola che il Papa non dice (Di sabato 15 maggio 2021) AGI – Francesco prende la parola e chiede ai cattolici: siate affamati, siate folli. Affamati dei vostri diritti da far rispettare, folli da sognare un mondo diverso dopo il covid. Non alternativi al mondo, ma parte di esso: basta plasmarlo secondo idee nuove. Per questo, agli Stati generali della natalità, si rivolge alla politica (nella persona di Mario Draghi) e dice che l'assegno unico non basta. Ci vogliono altre e più radicali riforme. In altre parole, si rinunci al liberismo profittatore e si crei sana e duratura crescita aiutando giovani e famiglie. Lo esigono i tempi, che sono nuovi e calamitosi. Non se ne uscirà uguali a prima. In altri tempi, ma non in altri luoghi, una convention denominata Stati Generali della Natalità sarebbe stata a tema unico, o quantomeno con un tema dominante. Per lunghi anni infatti parlare di natalità, nel mondo ... Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI – Francesco prende lae chiede ai cattolici: siate affamati, siate folli. Affamati dei vostri diritti da far rispettare, folli da sognare un mondo diverso dopo il covid. Non alternativi al mondo, ma parte di esso: basta plasmarlo secondo idee nuove. Per questo, agli Stati generali della natalità, si rivolge alla politica (nella persona di Mario Draghi) eche l'assegno unico non basta. Ci vogliono altre e più radicali riforme. In altre parole, si rinunci al liberismo profittatore e si crei sana e duratura crescita aiutando giovani e famiglie. Lo esigono i tempi, che sono nuovi e calamitosi. Non se ne uscirà uguali a prima. In altri tempi, ma non in altri luoghi, una convention denominata Stati Generali della Natalità sarebbe stata a tema unico, o quantomeno con un tema dominante. Per lunghi anni infatti parlare di natalità, nel mondo ...

