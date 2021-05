Calcio | trionfo Roma nel derby | Mkhitaryan e Pedro stendono la Lazio 2

(Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – Lanon riesce a replicare e lasfiora il raddoppio al 12? della ripresa. El Shaarawy scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Cristante, controllo con il petto e tiro al volo di poco alto. Al 18? pericoloso Dzeko con un sinistro velenoso che sfila di un soffio sul fondo. La squadra di Inzaghi si sveglia dal torpore solo alla mezz’ora quando Immobile sfiora il pari. Colpo di tacco dell’attaccante biancoceleste e gran riflesso del portiere giallorosso che sventa la minaccia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

48'st Nel recupero non succede nulla. La Roma vince 2 - 0. Fonseca saluta con una impotente vittoria. 45'st Ci saranno tre minuti di recupero. 44'st Esce proprio Dzeko, applaudito dalla panchina.

Il Leicester scrive un'altra pagina della sua storia e vince per la prima volta la FA Cup. Le Foxes, dopo quattro finali perse, hanno battuto 1 - 0 il Chelsea al termine di una partita molto bloccata.

(Adnkronos) - La Lazio non riesce a replicare e la Roma sfiora il raddoppio al 12' della ripresa. El Shaarawy scappa sulla sinistra e mette in mezzo...