Ancora scontro tra Letta e Salvini. Il segretario della Lega risponde: «Pd e Grillo ci vogliono fuori, ma non si illudano»

Sono alleati di governo ma non sembra: Enrico Letta e Matteo Salvini si lanciano bordate a giorni alterni. Dopo gli attacchi del segretario del Partito democratico arrivati durante l'Assemblea di Articolo Uno, il leader della Lega si è lanciato in un tweet secco di risposta: «Letta e Beppe Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gli alleati più leali, di Mario Draghi e dell'Italia, siamo e saremo noi. #ossessionati». 

Letta: «Se Salvini non vuole le riforme esca dal governo» «Se quella è l'intenzione con cui egli sta al governo credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere. Abbiamo un ...

