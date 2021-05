Vulvodinia | ecco cos’è la malattia di cui soffre Giorgia Soleri | la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021)ci ha messo la faccia, letteralmente. In una delle storie postate sul suo profilo Instagram, ladel cantante dei, ha diffuso una sua vecchia foto che la ritrae sofferente. Il motivo è una patologia: la. “La chiamano ‘invisibile’ ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta”, scrive. Laè una patologia che colpisce l’organo genitale femminile ed è dovuta alla crescita disordinata di piccole terminazioni nervose a livello vulvare. Colpisce circa il 12-15% delle donne e può compromettere seriamente la qualità della vita. Le cause che possono innescare questo sintomo doloroso sono molteplici e non sempre note: da infezioni batteriche a ...