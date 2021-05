Violenza di genere | nasce in Abruzzo Rete regionale di prevenzione

(Di venerdì 14 maggio 2021) L'Aquila -laper lae il contrasto delladi. Su proposta dell'assessorealle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, la Giuntaha approvato l'atto di indirizzo per la costituzione dell'organismoe, contestualmente, ha istituito il tavolo tecnico diche avrà il compito di redigere un protocollo in grado di indicare le azioni concper prevenire e contrastare ladi. "Contiamo molto sulla- ha detto l'assessore Quaresimale - perché chiama in causa tutti i soggetti regionali che quotidianamente ...

valigiablu : Educazione alla parità di genere e alle differenze: la scuola continua a essere la grande assente | @clatorrisi… - lauraboldrini : Dieci anni dalla Convenzione di #Istanbul per cui la violenza di genere è violazione dei diritti umani e gli Stati… - OfficialSSLazio : ?? Premio Fair Play alla #SSLazio per la lotta alla violenza di genere e l’aiuto ai più deboli ??… - pattychiari65 : RT @valigiablu: Educazione alla parità di genere e alle differenze: la scuola continua a essere la grande assente | @clatorrisi https://t.c… - fabrilapa : Educazione alla parità di genere e alle differenze: la scuola continua a essere la grande assente -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza genere

Regione Emilia Romagna

A ciò aggiungerei che, di fatto e a prescindere da opinioni di comodo, il DDL ZAN ha tra i suoi obiettivi quello di contrastare ladi, al momento non adeguatamente tutelata. Chiunque ...Educazione alla parità die alle differenze: la scuola continua a essere la grande assente - - > Tweet Kindle Kindle - - > 6 min lettura Nelle azioni di contrasto allasulle donne la scuola continua a essere un ...Bufera sull'assessore alla cultura di Scafati Alessandro Arpaia, il politico ha condiviso una vignetta che ritrae un bambino adottato da una coppia omosessuale, in occasione della festa ...Oggi la presentazione on line del percorso partecipativo che in un mese coinvolgerà le istituzioni pubbliche territoriali, il partenariato economico e sociale, le associazioni femminili, i gruppi info ...