Usca sociali: più di mille bergamaschi seguiti da 7 nuovi assistenti (Di venerdì 14 maggio 2021) Come previsto dal Decreto Rilancio, dallo scorso dicembre sul territorio della provincia di Bergamo sono entrati in azione sette assistenti sociali che, assunti in regime di libera professione per un anno direttamente dall'Agenzia di Tutela della Salute, hanno svolto la loro attività a fianco delle Usca – Unità speciali di continuità assistenziale, le équipes mediche nate per intervenire al domicilio delle persone sul bisogno sanitario Covid-19. Queste sette figure professionali, denominate "Usca sociali", si sono occupate in un solo trimestre (febbraio-aprile 2021) di 1.120 persone, il 6% del totale delle persone positive in provincia di Bergamo nel periodo considerato. Nel loro intervento hanno privilegiato un approccio teso a valorizzare il più possibile il sistema integrato di interventi a livello ...

ValserianaNews : Covid: in bergamasca oltre 1100 pazienti seguiti dalle 7 unità USCA sociali nel periodo febbraio-aprile. - erisittone1 : @MarioCDiBenede2 In quale usca sono presenti anche gli assistenti sociali come da DL 34 art.1 c.7?sto facendo una ricerca -