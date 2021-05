Una torta allo yogurt light, cremosa e con solo 95 calorie! (Di venerdì 14 maggio 2021) Una torta allo yogurt light con solo 95 calorie! La ricetta che ti suggeriamo oggi è di quelle talmente semplici che per sbagliarla occorre davvero mettersi giù di buzzo buono. Insomma, questa torta allo yogurt leggera e cremosa è talmente elementare nella sua preparazione che ci si può cimentare anche il cuoco meno esperto o il più scarso che dir si voglia. Ma naturalmente il fatto che sia molto facile da preparare non vuol dire che non sia buona, anzi. Chi l’ha detto che bontà debba fare rima per forza con complicazione? Ma veniamo alla nostra ricetta. Gli ingredienti Per sette porzioni gli ingredienti necessari sono: 400 grammi di yogurt magro al naturale; 50 grammi di amido di mais; 50 grammi di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 14 maggio 2021) Unacon95La ricetta che ti suggeriamo oggi è di quelle talmente semplici che per sbagliarla occorre davvero mettersi giù di buzzo buono. Insomma, questaleggera eè talmente elementare nella sua preparazione che ci si può cimentare anche il cuoco meno esperto o il più scarso che dir si voglia. Ma naturalmente il fatto che sia molto facile da preparare non vuol dire che non sia buona, anzi. Chi l’ha detto che bontà debba fare rima per forza con complicazione? Ma veniamo alla nostra ricetta. Gli ingredienti Per sette porzioni gli ingredienti necessari sono: 400 grammi dimagro al naturale; 50 grammi di amido di mais; 50 grammi di ...

Ex squillo deve scontare due anni per rapina: blitz della polizia, arrestata al pranzo di battesimo dei figli ... sono arrivati al momento della torta. Altro che confetti e palloncini. Il tintinnio delle manette ha fatto da colonna sonora al banchetto per il doppio battesimo dei figli. La madre, una ex squillo ...

