Un milione di dollari in palio per chi si vaccina: la lotteria dell’Ohio per incentivare i No Vax (Di venerdì 14 maggio 2021) La campagna di vaccinazione avanza negli Stati Uniti, ma dopo una prima fase in cui sono state somministrate 267 milioni di dosi e 119 milioni di persone – pari al 37 per cento della popolazione – sono state pienamente immunizzate, l’amministrazione Biden deve fare i conti con lo scetticismo dei No Vax. Secondo un recente sondaggio di Npr, infatti, circa il 24 per cento della popolazione non intende ricevere il siero, mentre il 5 per cento è ancora indeciso sull’inoculazione. Così gli Stati americani sono corsi ai ripari, e ognuno ha pensato a un metodo per incentivare gli scettici. L’ultima idea arriva dall’Ohio, dove il governatore repubblicano Mike DeWine ha lanciato una lotteria settimanale che mette in palio un premio di 5 milioni di dollari per chi si vaccina. Basta aver ricevuto ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) La campagna dizione avanza negli Stati Uniti, ma dopo una prima fase in cui sono state somministrate 267 milioni di dosi e 119 milioni di persone – pari al 37 per cento della popolazione – sono state pienamente immunizzate, l’amministrazione Biden deve fare i conti con lo scetticismo dei No Vax. Secondo un recente sondaggio di Npr, infatti, circa il 24 per cento della popolazione non intende ricevere il siero, mentre il 5 per cento è ancora indeciso sull’inoculazione. Così gli Stati americani sono corsi ai ripari, e ognuno ha pensato a un metodo pergli scettici. L’ultima idea arriva dall’Ohio, dove il governatore repubblicano Mike DeWine ha lanciato unasettimanale che mette inun premio di 5 milioni diper chi si. Basta aver ricevuto ...

