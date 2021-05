Torino, vogliono cancellare pure Lombroso: “Chiudere museo, è razzista” (Di venerdì 14 maggio 2021) Torino, 14 mag – Prima o poi doveva succedere: è arrivata una nuova richiesta di Chiudere il museo Lombroso a Torino per il suo “razzismo scientifico”. Lombroso, il museo della discordia E dato che le migliori menti della nostra generazione passano (quasi) sempre dal Movimento Cinque Stelle, la richiesta di “cancellare” Cesare Lombroso è stata presentata al ministro della Cultura dal senatore Saverio De Bonis, ex 5 Stelle, eletto nel 2018 nel collegio di Potenza. “Si chiede di sapere – si legge nell’interpellanza- quali iniziative il ministro intende intraprendere perché quanto rappresentato nel museo dedicato a Lombroso per avvalorare le sue insensate e balorde teorie basate sul razzismo scientifico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021), 14 mag – Prima o poi doveva succedere: è arrivata una nuova richiesta diilper il suo “razzismo scientifico”., ildella discordia E dato che le migliori menti della nostra generazione passano (quasi) sempre dal Movimento Cinque Stelle, la richiesta di “” Cesareè stata presentata al ministro della Cultura dal senatore Saverio De Bonis, ex 5 Stelle, eletto nel 2018 nel collegio di Potenza. “Si chiede di sapere – si legge nell’interpellanza- quali iniziative il ministro intende intraprendere perché quanto rappresentato neldedicato aper avvalorare le sue insensate e balorde teorie basate sul razzismo scientifico ...

Rinocb3 : @auricchi1 Non si sa se e PARTITO puo essere anche che da torino sia gia ritornato da giulia tanto torino Milano e… - dyscoveryx : Al VAR valeri di Roma... Quindi il segnale che vogliono mandare quale sarebbe? Completare l’opera di Torino dopo ch… - BK63805720 : Però alcuni marocchini vogliono la morte delle autorità Italiane, dunque non lo so fatte Voi. State accogliendo dei… - Blob76 : @fanpage Forse sarà il contrario. Tutti vogliono la Juve fuori e non c'è migliore occasione di queste due ultime gi… - gianluwaterpolo : @Arturo_Scotto @lageloni @c_appendino Ma come state messi? Chiedi ai cittadini di Roma o Torino se vogliono fare alleanze con questi qui -