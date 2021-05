The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn: "Moriranno quasi tutti" (Di venerdì 14 maggio 2021) James Gunn ha rivelato che i protagonisti di The Suicide Squad: Missione Suicida potrebbero non rimanere tutti in vita. The Suicide Squad: Missione Suicida può contare su un cast stellare e James Gunn ha svelato che molti dei personaggi Moriranno durante l'avventura portata sul grande schermo. Il regista ha condiviso l'interessante dettaglio rispondendo alle domande poste dai fan su Instagram che, come prevedibile, riguardavano nella maggior parte dei casi l'atteso film della DC. James Gunn ha ricevuto una domanda in cui gli si chiedeva quanti personaggi Moriranno in The Suicide ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021)ha rivelato che i protagonisti di Thepotrebbero non rimanerein vita. Thepuò contare su un cast stellare eha svelato che molti dei personaggidurante l'avventura portata sul grande schermo. Il regista ha condiviso l'interessante dettaglio rispondendo alle domande poste dai fan su Instagram che, come prevedibile, riguardavano nella maggior parte dei casi l'atteso film della DC.ha ricevuto una domanda in cui gli si chiedeva quanti personaggiin The...

