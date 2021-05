Svimez-Tagliacarne: In Italia oltre 73 mila Pmi a rischio, la metà del Sud. Bianchi: Puntare su export e digitale (Di venerdì 14 maggio 2021) oltre 73 mila imprese Italiane tra 5 e 499 addetti, il 15% del totale, di cui quasi 20mila nel Mezzogiorno (19.900) e 17.500 al Centro, sono a forte rischio di espulsione dal mercato. Di queste, una quota quasi doppia riguarda le imprese dei servizi (17%), rispetto alla manifattura (9%). Sono quelle che hanno forti difficoltà a “resistere” alla selezione operata dal Covid come risultato di una fragilità strutturale dovuta ad assenza di innovazione (di prodotto, processo, organizzativa, marketing), di digitalizzazione e di export, e di una previsione di performance economica negativa nel 2021. Le valutazioni sono il frutto di una ricerca congiunta Svimez-centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere, condotta su un campione di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021)73impresene tra 5 e 499 addetti, il 15% del totale, di cui quasi 20nel Mezzogiorno (19.900) e 17.500 al Centro, sono a fortedi espulsione dal mercato. Di queste, una quota quasi doppia riguarda le imprese dei servizi (17%), rispetto alla manifattura (9%). Sono quelle che hanno forti difficoltà a “resistere” alla selezione operata dal Covid come risultato di una fragilità strutturale dovuta ad assenza di innovazione (di prodotto, processo, organizzativa, marketing), di digitalizzazione e di, e di una previsione di performance economica negativa nel 2021. Le valutazioni sono il frutto di una ricerca congiunta-centro studi delle camere di commercio Guglielmo-Unioncamere, condotta su un campione di ...

