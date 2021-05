Settimana della sicurezza stradale L’Aci Napoli incontra gli studenti delle scuole Romanò e Petronio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 maggio 2021) In concomitanzamondialeindetta dall’Onu(17-23 maggio), l’Automobile Clubincontrerà glidi Miano e Pozzuoli per parlare dei rischi econseguenze degli incidenti e di come prevenirli. In particolare, lunedì 17 maggio, l’appuntamento sarà con la scuola Isis “Attilio” di, retta da Anna De Paola. Glisaranno coinvolti in modalità “didattica a distanza”, con il coordinamento di Federica Caruso, sul tema “Nuove tecnologie e adeguati stili di guida”. Mercoledì 19, invece, sarà la volta dei ragazzi dell’Ipseoa “Lucio” di Pozzuoli, diretto da Filippo Monaco. Il corso, sempre in Dad, con l’assistenza ...