Servizio anti europeista, trasmissione Rai ‘Anni 20’ al centro delle polemiche (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel corso del programma ‘Anni 20, trasmesso ieri sera su Rai 2, è stato mandato in onda un Servizio anti-Ue. Scoppia la bufera. La trasmissione di Rai 2, ‘Anni 20’, al centro di incredibili polemiche, per un Servizio mandato in onda ieri sera. La trasmissione è iniziata con un Servizio inerente a un regolamento approvato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel corso del programma20, trasmesso ieri sera su Rai 2, è stato mandato in onda un-Ue. Scoppia la bufera. Ladi Rai 2,20’, aldi incredibili, per unmandato in onda ieri sera. Laè iniziata con uninerente a un regolamento approvato L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

valeriafedeli : Questo servizio di @rapisardant andato in onda su @RaiDue è allucinante. Non trovo altri termini per definirlo. Un… - HuffPostItalia : L'ad Rai Salini furioso contro 'Anni 20' per un servizio anti-Ue. In arrivo provvedimenti - bendellavedova : Trovo inaccettabile e vergognoso che la #Rai metta insieme tutte le fake news e gli stereotipi della propaganda ant… - wilmascampini : RT @bendellavedova: Trovo inaccettabile e vergognoso che la #Rai metta insieme tutte le fake news e gli stereotipi della propaganda anti eu… - Affaritaliani : Rai2, bufera su Anni 20 per un servizio anti-Europa: in arrivo provvedimenti -