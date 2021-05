Salmaso: "Via le mascherine? Il rischio resta anche con il 50% dei vaccinati" (Di venerdì 14 maggio 2021) Negli Stati Uniti tolgono le mascherine e ci sono esperti italiani secondo i quali per poterlo fare anche nel nostro Paese ci vuole il 50% della popolazione vaccinata. E’ così? Di fronte a questa domanda, esprime dubbi l’epidemiologa Stefania Salmaso, ospite ad ‘Agorà’ su Rai3. Sarebbe vero se fosse vaccinato “il 50% che devi incontrare, e qua il 50% non è diffuso dappertutto - osserva - O incontriamo tutti vaccinati perché siamo in mezzo a un gruppo di 80enni, oppure siamo in mezzo ai ragazzi e allora nessuno è vaccinato. Statisticamente, quando poi incontri l’infetto”, il rischio rimane anche con metà popolazione immunizzata. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Negli Stati Uniti tolgono lee ci sono esperti italiani secondo i quali per poterlo farenel nostro Paese ci vuole il 50% della popolazione vaccinata. E’ così? Di fronte a questa domanda, esprime dubbi l’epidemiologa Stefania, ospite ad ‘Agorà’ su Rai3. Sarebbe vero se fosse vaccinato “il 50% che devi incontrare, e qua il 50% non è diffuso dappertutto - osserva - O incontriamo tuttiperché siamo in mezzo a un gruppo di 80enni, oppure siamo in mezzo ai ragazzi e allora nessuno è vaccinato. Statisticamente, quando poi incontri l’infetto”, ilrimanecon metà popolazione immunizzata.

