Rialzo controllato per le Borse europee

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.835,2 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,33%. Sale lo spread, attestandosi a +116 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,04%. Tra i listini europei in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,71%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,75%, e ben comprata Parigi, che segna un fortedello 0,97%. Seduta in lieveper Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a ...