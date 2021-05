Rai 1, il via al nuovo palinsesto per l’estate: ecco le anticipazioni (Di venerdì 14 maggio 2021) Rai 1 modifica il palinsesto dei programmi, in vista dell’estate. Il via alla nuova stagione dell’intrattenimento: ecco tutti i dettagli Ormai è tutto pronto: il palinsesto Rai 1 estivo sta per essere lanciato. Per l’estate, il direttore Stefano Coletta ha disposto alcuni cambiamenti, anche in vista della fine di alcuni programmi primaverili: ecco tutte le anticipazioni. Con la conduzione di Barbare Capponi e Gianmarco Sicuro, il via alla programmazione feriale di Uno Mattina Estate. A seguire, l’attrice e cantante (e ora presentatrice) Serena Autieri condurrà il nuovo nuovo spazio d’intrattenimento intitolato Dedicato a… Subito dopo, alle ore 14, ci sarà Il pranzo è servito, con la conduzione affidata a Flavio Insinna, ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Rai 1 modifica ildei programmi, in vista del. Il via alla nuova stagione dell’intrattenimento:tutti i dettagli Ormai è tutto pronto: ilRai 1 estivo sta per essere lanciato. Per, il direttore Stefano Coletta ha disposto alcuni cambiamenti, anche in vista della fine di alcuni programmi primaverili:tutte le. Con la conduzione di Barbare Capponi e Gianmarco Sicuro, il via alla programmazione feriale di Uno Mattina Estate. A seguire, l’attrice e cantante (e ora presentatrice) Serena Autieri condurrà ilspazio d’intrattenimento intitolato Dedicato a… Subito dopo, alle ore 14, ci sarà Il pranzo è servito, con la conduzione affidata a Flavio Insinna, ...

